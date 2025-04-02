Вологда, 2 апреля, 2025, 14:44 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области занялись проверкой работы отделений Почты России в регионе. Соответствующую задачу поставил перед ними председатель парламента области Сергей Жестянников.

Пресс-служба вологодского регионального отделения партии «Единая Россия». В Вологодской области проверяют почтовые отделения

В ходе проверок выяснилось, что одна из самых критических ситуаций наблюдается в почтовом отделении села Молочное. По мнению депутатов, здесь необходимо принимать решения по устройству нового помещения. Как отметили парламентарии, «на небольшом, но очень хорошо отремонтированном почтовом отделении на перекрестке улиц Герцена и Первомайская в Вологде всё достаточно хорошо. Но хочется, чтобы наши жители, пользующиеся услугами почты, не оставляли за собой мусор и уважали труд сотрудников почты». В поселке Лоста в почтовом отделении оказываются все услуги. Сотрудники могут доставить домой продукты тем людям, которые самостоятельно не могут сходить.

«Труд почтовых работников нелегкий. Именно они выдают нам долгожданные посылки и письма, развозят пенсии ветеранам, в некоторых случаях доставляют продукты на дом. Поэтому и условия труда должны быть соответствующие. Все ситуации, обговоренные с сотрудниками, взяли на контроль», — заявила по итогам проверок депутат-единоросс Законодательного собрания Вологодской области Марина Денисова.