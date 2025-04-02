Москва, 2 апреля, 2025, 14:38 — ИА Регнум. Студент МФТИ (Московский физико-технический институт) 24-летний Мунтанга Д. скончался из-за соблюдения поста в Рамадан. Парень потерял сознание прямо в комнате общежития, где его и обнаружили соседи. По словам друзей, Мунтанга не жаловался на здоровье и самочувствие, а пост держал не первый раз.

Личный архив

Студенту стало плохо вечером 31 марта в общежитии на улице Керченская. Друзья вызвали скорую, но спасти парня не удалось. Друзья сообщили ИА Регнум, что Мунтангу будут хоронить в родном государстве Мали.

«Он очень строго подошёл к посту: не ел, не пил несколько дней подряд, хотя работал в «Ростиксе». Он был мусульманином и к посту подходил серьезно», — говорит друг умершего.

Предварительно, Мунтанга умер из-за обострившихся заболеваний на фоне голода. Но точную причину смерти установит экспертиза.