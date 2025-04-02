Воронеж, 2 апреля, 2025, 14:47 — ИА Регнум. Новым главным тренером футбольного клуба «Факел», выступающего в Российской премьер-лиге (РПЛ), стал Игорь Шалимов. Об этом 2 апреля сообщила пресс-служба воронежской команды.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Игорь Михайлович заключил соглашение с нашим футбольным клубом и займёт должность главного тренера», — говорится в Telegram-канале команды из Воронежа.

Уточняется, что до этого 56-летний специалист был главным наставником таких клубов, как «Краснознаменск», «Уралан», «Краснодар», «Химки», «Ахмат» и «Урал».

Во время игровой карьеры Шалимов был чемпионом СССР в составе московского «Спартака», а также становился победителем первенства Европы в составе национальной молодёжной сборной. Кроме того, его признавали лучшим легионером чемпионата Италии, когда Шалимов играл в команде «Фоджа», и затем в составе миланского «Интера» он стал обладателем серебряных медалей итальянского чемпионата и кубка УЕФА.

Как сообщало ИА Регнум, 30 марта клуб «Краснодар» разгромил «Факел» в матче 22-го тура РПЛ со счетом 5:0. Это поражение стало пятым подряд для команды из Воронежа, которая занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице с 14 очками в активе.

Позднее в этот же день Дмитрий Пятибратов подал в отставку с поста главного тренера «Факела». Специалист объявил команде о своем решении сразу после встречи с «Краснодаром».