Москва, 2 апреля, 2025, 14:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и главам регионов помочь «Движению первых» реализовать проект по вовлечению молодого поколения в науку. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

ERS/Андрей Эрштрем

«Оказать поддержку общероссийскому общественно-государственному движению детей и молодежи «Движение первых» в реализации всероссийского проекта, направленного на вовлечение детей и молодежи в науку и научно-техническое творчество», — говорится в поручении, опубликованном 1 апреля на сайте администрации президента.

Путин распорядился представить доклад о выполнении поручения до 1 сентября 2025 года, после чего докладывать по вопросу ежегодно. Ответственными он назначил премьер-министра России Михаила Мишустина и глав регионов РФ.

Как передавало ИА Регнум, в феврале Путин отметил, что ученым в России необходимо решать масштабные задачи и создавать решения, которые превзойдут зарубежные аналоги. Это нужно, чтобы обеспечить технологическое лидерство страны и достижение национальных целей развития.

В июне 2024 года Путин подчеркнул, что стране нужны не только сильные физико-математические школы, необходимо обеспечить высокий уровень образования школьников везде, в том числе в небольших населенных пунктах. Для этого требуется усилить подготовку будущих учителей, привлекать талантливых выпускников вузов к работе в школах и улучшить переподготовку педагогов.