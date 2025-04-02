Кишинёв, 2 апреля, 2025, 14:37 — ИА Регнум. Перед Апелляционной палатой в Кишинёве, где рассматривают запрос главы Гагаузии Евгении Гуцул на отмену ареста, проходит митинг в ее поддержку, на котором люди поют «Катюшу». Об этом 2 апреля сообщило издание RT.

Вениамин Демидецкий/ТАСС

Уточняется, что Гуцул принимает участие в заседании суда по видеосвязи.

На улице собралось большое количество людей с плакатами с фотографиями Гуцул и поддерживающими лозунгами. За происходящим следит полиция.

Главу Гагаузии задержали в аэропорту Кишинёва 25 марта. Позже ей предъявили обвинения по четырем статьям, связанным с якобы имевшим место нелегальным финансированием. Также против главы автономии было возбуждено дело о якобы незаконном финансировании избирательной кампании в 2023 году. 28 марта ее арестовали на 20 суток.

Гуцул 1 апреля заявила, что не откажется от должности главы Гагаузии. Политик добавила, что ее противники рассчитывали, что она сбежит из страны, однако такое решение было бы предательством по отношению к народу Гагаузии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 марта заявил, что действующие власти Молдавии используют методы неприкрытого нажима на популярных и составляющих им конкуренцию политиков. Представитель Кремля добавил, что РФ осуждает подобные действия.