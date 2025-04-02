Москва, 2 апреля, 2025, 14:30 — ИА Регнум. Столичный регион ожидает резкая смена климата: более 10 см снега может выпасть в Москве на выходных. Об этом 2 апреля сообщила специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Начиная с воскресенья, 6 апреля, столичный регион окажется в холодной тыловой части очередного южного циклона… С 6 по 8 апреля в Москве может нападать более 10 см снега, который при слабо положительной температуре воздуха не скоро растает», — написала она в Telegram-канале.

Специалист сравнила метеорологическую обстановку с 1998 годом, когда снежный покров в столице восстановился 12 апреля и продержался до 20 числа. Тогда высота снежного полотна составила 28 сантиметров. Позднякова также добавила, что автомобилисты, не «переобувшиеся» на летнюю резину, окажутся в выигрыше.

Как передавало ИА Регнум, утром 2 апреля Позднякова рассказала, что в Москве за сутки выпало около 70% месячной нормы осадков.

По словам синоптика, в период с 15:00 мск 1 апреля до 9:00 мск 2 апреля в Москве местами выпало до 24 мм осадков, а в области отметка дошла до 17 мм, что составляет 50% от месячной нормы.