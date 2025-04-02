Брюссель, 2 апреля, 2025, 14:21 — ИА Регнум. Европейский союз ответит на введенные США пошлины на товары из стран сообщества в подходящий момент. Об этом 2 апреля рассказал представитель Еврокомиссии Олоф Жилл.

Global Look Press

«Ответ последует в подходящий момент после ожидаемого сегодня вечером заявления», — заявил он в ходе брифинга в Брюсселе.

Представитель ЕК добавил, что сейчас объединение пребывает «в режиме ожидания».

Как сообщало ИА Регнум, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен 1 апреля заявила, что ЕС ответит на введение торговых пошлин США укреплением единства своего внутреннего рынка. Она также пообещала стереть имеющиеся торговые барьеры между странами объединения.

Издание Politico написало, что в ЕС есть разногласия из-за политики ЕК по поводу ответа на ввозные пошлины, которые ранее ввел Трамп. По словам авторов публикации, Франция, Италия, Испания, Нидерланды и Ирландия, которые экспортируют больше всего алкоголя в США, через неделю выступили против таких мер из-за опасений эскалации торговой войны.

Президент США Дональд Трамп еще в январе анонсировал введение импортных пошлин против товаров из ЕС. Глава Белого дома объяснил такое решение «ужасным» отношением к США в Европе, где не пользуются спросом американские автомобили, сельхозпродукция и другие товары.

Позднее, 13 марта, американский лидер пообещал ЕС ввести двухсотпроцентные пошлины на вина, шампанское и другие напитки из Европы, если Брюссель не отменит 50%-й тариф на виски. По его словам, эти меры пойдут на пользу производителям в США.