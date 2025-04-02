Донецк, 2 апреля, 2025, 14:27 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по центру управления ударными беспилотниками дальнего действия Вооруженных сил Украины (ВСУ), находившемуся в Дружковке Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 2 апреля заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«В Дружковке ударами наших войск поражены два объекта: командный пункт ударных БПЛА и батальон беспилотных систем», — процитировало его ТАСС.

Рогов добавил, что украинская армия лишалась порядка 20 военных. Удалось уничтожить значительную часть беспилотников дальнего действия, а также пункты их управления и ремонтные мастерские.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля ВС России также ударили по центру подготовки операторов беспилотников и складам боеприпасов украинских формирований. Было нанесено поражение скоплениям личного состава и техники украинских войск и иностранных наемников киевского режима в 139 районах.

В тот же день российские артиллеристы группировки войск «Днепр» точным ударом орудия Д-30 поразили расчет беспилотников ВСУ на ореховском направлении. Позиция украинского расчета была обнаружена благодаря оперативным данным от разведки. Расчет орудия Д-30 развернулся и одним выстрелом уничтожил цель.