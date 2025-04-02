Лондон, 2 апреля, 2025, 14:13 — ИА Регнум. Великобритания расширила санкционный список, в который попала оппозиционный депутат парламента Молдавии Марина Таубер. Об этом 2 апреля стало известно из обновленного санкционного списка минфина страны.

Global Look Press

В качестве причины введения против нее санкций указаны связи депутата с лидером оппозиционного блока «Победа» Иланом Шором.

Под санкции также подпали генеральный директор АНО «Евразия» Нелли Парутенко, председатель Тбилисского апелляционного суда Михаил Чинчаладзе и судья Тбилисского апелляционного суда Леван Мурусидзе.

Среди ограничительных мер — запрет на въезд в Великобританию и заморозка счетов, если они имеются.

Ранее, 31 марта, депутата парламента Молдавии от блока «Победа» Ирину Лозован заочно осудили на шесть лет по делу о финансировании политической партии «Шор». Лозован — член партии «Возрождение», которая входит в блок «Победа».

Как сообщало ИА Регнум, конституционный суд Молдавии в 2023 году признал партию «Шор» неконституционной. Деятельность объединения в стране запретили.

В августе в Москве прошел съезд молдавского блока «Победа», замглавы которого является Таубер. На нем присутствовали лидер ликвидированной в Молдавии партии Шор и глава Гагаузии Евгения Гуцул. Когда участники съезда «Победы» вернулись в Кишинев, многих из них задержали в аэропорту.

25 марта главу Гагаузии задержали в аэропорту Кишинева, а затем предъявили ей обвинения по четырем статьям, связанным с якобы имевшим место нелегальным финансированием. Также против главы автономии возбудили дело о якобы незаконном финансировании избирательной кампании в 2023 году. 26 марта ее арестовали на 20 суток.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 марта заявил, что действующие власти Молдавии используют методы неприкрытого нажима на популярных и составляющих им конкуренцию политиков. Представитель Кремля добавил, что РФ осуждает подобные действия.