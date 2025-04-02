Москва, 2 апреля, 2025, 14:05 — ИА Регнум. Минфин России зафиксировал небольшой приток в РФ рискованных иностранных инвестиций, так называемых «ковбойских денег». Об этом 2 апреля сообщил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Пока цифр каких-то нет, но это так называемые «ковбойские деньги» хэдж-фондов, которые рискуют даже санкционным режимом, чтобы через дружественные юрисдикции небольшие деньги заводить», — рассказал он на форуме «Стратегическая сессия финансового рынка».

Чебесков отметил, что это видно по динамике цен на облигации федерального займа и курсу рубля. Точно определить эти объемы не получается.

Замминистра также назвал российский рынок очень привлекательным с точки зрения долговых инструментов и акций. Минфин ожидает, что поток иностранного капитала в РФ существенно вырастет, если будут ослаблены антироссийские санкции.

Как передавало ИА Регнум, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев 28 марта заявил, что иностранные компании выстроились в очередь, желая вернуться в РФ. Это свидетельствует, что российский рынок вызывает доверие и предлагает новые возможности, отметил глава РФПИ.

Президент РФ Владимир Путин 28 марта сообщил, что Россия стала четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности. Этот показатель больше только у Китая, США и Индии. Рост российской экономики в 2024 году составил 4,1%.