Москва, 2 апреля, 2025, 13:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть возможность блокировки входа на «Госуслуги» для защиты граждан от мошенников. Об этом говорится в опубликованном 1 апреля на сайте Кремля перечне поручений главы государства.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Президент поручил правительству разработать ряд мер, касающихся защиты граждан от мошенников. В том числе разработать и внедрить механизм временной блокировки учетной записи физического лица на портале «Госуслуги» в случае одновременного изменения двух и более параметров идентификации.

При этом должна быть предусмотрена возможность последующего оперативного восстановления доступа, например в случае личного обращения в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Также нужно разработать меры о предоставлении кредитным организациям возможности получения в автоматическом режиме через «Госуслуги» информации об одновременном изменении двух и более параметров идентификации в личных кабинетах физических лиц.

Ответственными за исполнение поручения назначены председатель правительства Михаил Мишустин и глава Банка России Эльвира Набиуллина. Они должны сделать соответствующий доклад до 1 июня 2025 года.

Также глава государства поручил до 15 июля представить предложения по формированию единого механизма координации государственных органов и организаций для борьбы с мошенниками.

Как сообщало ИА Регнум, российские правоохранительные органы неоднократно информировали о мошеннических схемах, при которых аферисты получают доступ к «Госулугам», а затем различными способами крадут деньги у своих жертв.

Так, в МВД рассказали, что аферисты звонят россиянам, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда. Они сообщают о взломе или блокировке аккаунта на «Госуслугах». Человеку предлагают обратиться в службу техподдержки и диктуют телефонный номер. «Техподдержка» переводит жертву на линию к лжесотрудникам полиции, а они уже убеждают человека перевести деньги на «безопасный счет».