Москва, 2 апреля, 2025, 13:44 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о введении наказания в виде лишения свободы за призывы к антироссийским санкциям, совершенные из корыстных целей. Об этом 2 апреля сообщили в пресс-службе Госдумы.

Иван Шилов ИА REGNUM

Согласно законопроекту, за призывы к санкциям против России будет установлена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Кроме того, суды над преступниками, покинувшими Россию, можно будет проводить без участия подсудимых. Эта мера затронет почти 20 составов преступлений, среди которых: публичные призывы к терроризму, экстремизму, нарушению территориальной целостности РФ, массовым беспорядкам, распространение фейков о ВС РФ и их дискредитация и другие.

«Те, кто трусливо сбежал за границу и оттуда продолжает вредить нашей стране, финансирует украинских нацистов, пытается дискредитировать российскую армию, призывает к преступным действиям против Российской Федерации, должны понимать, что отвечать за это придется. Уйти от правосудия не получится», — передала пресс-служба слова председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Также Госдума в первом чтении приняла проект, согласно которому будет введена уголовная ответственность за сотрудничество за денежное вознаграждение или по найму с международными организациями, в которых Россия не участвует. За это правонарушение могут дать до семи лет лишения свободы.

Уточняется, что во все случаях совершения этих преступлений у фигурантов могут конфисковывать имущество.

Как передавало ИА Регнум, 19 марта президент России Владимир Путин призвал решительно бороться с экстремизмом, попытками дестабилизации общественно-политической обстановки в стране и с публичными призывами к терроризму.

13 марта Володин рассказал, что в Госдуме подготовили три инициативы, направленные на совершенствование контроля за деятельностью иноагентов. Также 5 марта Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафов до 500 тыс. рублей для иноагентов, игнорирующих требования Минюста.