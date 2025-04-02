Москва, 2 апреля, 2025, 13:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о признании отягчающим обстоятельством использование искусственного интеллекта при совершении преступлений. Об этом 2 апреля сообщила пресс-служба Кремля.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

«Рассмотреть вопрос о целесообразности признания в качестве обстоятельства, отягчающего ответственность или наказание, использования при совершении правонарушения (преступления) технологий искусственного интеллекта и при необходимости обеспечить внесение в законодательство соответствующих изменений», — говорится в перечне поручений по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 5 марта.

Поручение дано правительству совместно с Верховным судом, МВД, Следственным комитетом и ФСБ. Срок доклада — до 1 января 2026 года.

Кроме того, Путин поручил правительству и Центробанку оценить эффективность осуществляемых мероприятий по развитию цифровой грамотности россиян и разработать комплекс мер по ее повышению и популяризации цифровых навыков.

В частности, поручено рассмотреть вопросы о возможности внедрения механизмов материальной и нематериальной мотивации граждан к повышению своей цифровой грамотности, о включении в общеобразовательные программы учебного курса по финансовой грамотности, об обучении цифровой грамотности граждан пенсионного возраста, о возможности проведения информационно-­просветительских кампаний «Цифровая грамотность в Российской Федерации».

Как передавало ИА Регнум, 1 апреля Путин подписал закон о защите граждан России от кибермошенничества. Согласно ему, будет создана госинформсистема для борьбы с преступлениями с использованием интернет-технологий.

Благодаря принятому закону у россиян появятся новые инструменты для защиты от злоумышленников. Например, все абоненты смогут отказаться от рекламных обзвонов и сообщений, а все звонки от фирм будут маркироваться. Кроме того, россияне смогут запретить выдавать на свое имя SIM-карты без личного присутствия. Также новые SIM-карты будет запрещено передавать третьим лицам, кроме членов семьи.

Помимо этого, закон запрещает госорганам и банкам связываться с россиянами с помощью иностранных мессенджеров. Такое же требование зафиксировано для операторов связи, маркетплейсов, сервисов по поиску работы и размещению объявлений.

5 марта Путин заявил, что на сегодняшний день телефонное и интернет-мошенничество приобрело недопустимые размеры. Он добавил, что идея считать отягчающим обстоятельством использование искусственного интеллекта при мошенничестве интересная, и над ней можно подумать.