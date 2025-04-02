Москва, 2 апреля, 2025, 13:39 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поручил до 15 июля представить предложения по формированию единого механизма координации госорганов и организаций для борьбы с мошенниками. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания с кабмином, опубликованном на сайте Кремля.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Правительству РФ совместно с Банком России с учетом ранее данных поручений… в целях пресечения мошеннических действий, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий, разработать единый системный подход к организации противодействия таким действиям», — говорится в заявлении.

Отмечается, что изменения должны коснуться блокировки поступающих россиянам телефонных звонков от мошенников с помощью государственной антифрод-платформы; создания и применения с согласия россиян оперативного оповещения кредитных организаций операторами связи при выявлении звонка или СМС от преступников; возмещения банками и операторами связи списанных из-за мошенников денег. Кроме того, необходимо повысить цифровую грамотность населения, в том числе граждан пенсионного возраста.

Как передавало ИА Регнум, Путин также поручил предусмотреть возможность блокировки входа на «Госуслуги» для защиты россиян от мошенников. Кроме того, президент РФ заявил о необходимости рассмотреть вопрос о признании отягчающим обстоятельством использование искусственного интеллекта при совершении правонарушений.

Правительству и ЦБ в этой связи было поручено оценить эффективность осуществляемых мероприятий по развитию цифровой грамотности граждан России и разработать комплекс мер по улучшению навыков и осведомленности в этой сфере. В частности, будут рассматриваться вопросы о возможности внедрения материальной и нематериальной мотивации.