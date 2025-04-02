Москва, 2 апреля, 2025, 13:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил обязать банки возмещать клиентам деньги, которые были украдены при взломе банковского приложения. Соответствующая информация содержится в перечне поручений по итогам совещания с членами правительства на сайте Кремля.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Кредитные организации и операторов связи также обяжут возмещать россиянам средства, списанные со счетов, если организации не приняли должных мер противодействия. Условия, размер и порядок такого возмещения должны разработать правительство совместно с Банком России.

Отмечается, что деловая репутация замглавы банка по кибербезопасности будет считаться неудовлетворительной, если данные о клиентах попадут к мошенникам, либо без их согласия будут оформлены кредиты и осуществлены переводы денег.

Глава государства также до 1 мая поручил рассмотреть вопрос о дополнительном ограничении количества выдаваемых банковских карт и срока их действия.

В России наладят автоматизированный обмен данными о мошенниках между банками, сотовыми операторами и правоохранителями. Ответственными по этому вопросу назначены председатель Банка России Эльвира Набиуллина и председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Доклад они должны предоставить до 1 июня текущего года.

Как сообщало ИА Регнум, накануне Путин подписал закон о защите граждан от телефонных мошенников и спам-звонков. Массовые телефонные звонки теперь возможны только при наличии согласия абонентов. Причем оно должно четко отражать волеизъявление и указывать на человека, который дает согласие. Россияне смогут направить своему оператору отказ от получения рекламных вызовов и рассылок. После этого оператор должен остановить их.

Глава государства также подписал закон о защите граждан РФ от кибермошенничества. В нем, в частности, прописаны требования к банкам. Так, кредитные организации теперь должны проверять подозрительные платежи не только при онлайн-платежах, но и при использовании банкоматов. Если проверка установит нарушения и несоответствия, банк должен будет на 48 часов ограничить выдачу наличных до 50 тыс. рублей в сутки и сообщить об этом владельцу карты.