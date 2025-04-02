Москва, 2 апреля, 2025, 13:43 — ИА Регнум. Вооруженные силы России нанесли удару по предприятию по сборке дронов, центру подготовки операторов беспилотников и складам боеприпасов украинских формирований. Об этом 2 апреля сообщили в Министерстве обороны РФ.

РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию по сборке беспилотных летательных аппаратов, центру подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов», — проинформировали в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что также российские военные нанесли поражение скоплениям личного состава и техники украинских войск и иностранных наемников киевского режима в 139 районах.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 2 апреля артиллеристы российской группировки войск «Днепр» точным ударом ликвидировали украинский расчет дронов на ореховском направлении. Отмечалось, что координаты цели были получены благодаря оперативным данным разведки.

Накануне координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал об ударе армии России по месту сборки беспилотников украинских формирований. По его словам, оно находилось в фермерских ангарах на восточной окраине села Янжуловка в Черниговской области.