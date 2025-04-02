Москва, 2 апреля, 2025, 13:31 — ИА Регнум. Следователи обвинили основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича и его бывшего гендиректора Максима Басова в нанесении ущерба компании «Солпро» на сумму 30 млрд рублей. Об этом 2 апреля заявил адвокат Басова Дмитрий Кравченко.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Вадим Мошкович

По версии следствия, они обманным путем убедили основателя компании «Солнечные продукты» Владислава Бурова продать акции, которые составляют 85% уставного капитала.

«Как сказано в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого <…> обещая в том числе инвестиции со стороны подконтрольных Мошковичу организаций, восстановление платежеспособности «Солнечных продуктов» и продолжение совместной предпринимательской деятельности по производству масложировой продукции. Ущерб якобы составил 30 млрд рублей», — процитировало Кравченко ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, 26 марта силовики провели обыски в офисах «Русагро». Следственные действия проводились с основателем холдинга в рамках уголовного дела о мошенничестве. Правоохранители произвели выемку документов. На следующий день Мошковичу и экс-гендиректору «Русагро» Басову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями.

Холдинг «Русагро» предложил внести за Мошковича залог в размере 1 млрд рублей, адвокат бизнесмена попросил суд приобщить к делу документ о наличии у холдинга таких средств. В компании подчеркнули, что «Русагро» полностью соблюдает законодательство и готов оказывать всё необходимое содействие органам.