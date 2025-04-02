Москва, 2 апреля, 2025, 13:15 — ИА Регнум. Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев может посетить Вашингтон на этой неделе. Об этом 2 апреля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Владимир ГердоТАСС Кирилл Дмитриев

«Да, я подтверждаю, такой визит возможен. Мы продолжаем по разным каналам наше общение с американцами», — ответил представитель Кремля на просьбу прокомментировать информацию о возможной поездке главы РФПИ в США.

Песков добавил, что пока не может сообщить более подробной информации.

Как передавало ИА Регнум, о возможной поездке Дмитриева в Вашингтон 1 апреля сообщил телеканал CNN. По информации журналистов, запланирована его встреча со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

Глава РФПИ после публикации назвал вероятным свой визит в Вашингтон. Он также отметил, что мир для устойчивой глобальной безопасности нуждается в улучшении российско-американских отношений.

31 марта Дмитриев сообщил, что РФ и США начали обсуждать возможные проекты по редкоземельным металлам. По его словам, ряд компаний проявили заинтересованность в сотрудничестве.