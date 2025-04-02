Москва, 2 апреля, 2025, 13:09 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству повысить информированность граждан о важности диспансеризации. Об этом 1 апреля сообщается на сайте Кремля.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации принять меры по повышению информированности граждан о важности прохождения диспансеризации и ее роли в сохранении здоровья и увеличении продолжительности жизни», — говорится в утвержденном перечне поручений по итогам совещания Путина с кабмином.

Отмечается, что крайний срок исполнения поручения назначен на 1 июня 2025 года, а ответственными за исполнение будут председатель правительства РФ Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов страны.

Глава российского государства также попросил Мишустина и губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского разработать и предоставить идеи по повышению дисциплины работодателей при обеспечении сотрудников гарантиями в период прохождения диспансеризации.

Как передавало ИА Регнум, в России диспансеризацию и профосмотры в 2024 году прошли 82 млн взрослых и 27 млн детей. Отмечалось, что это почти 75% всего населения страны, из них 42,5 млн — трудоспособные люди.

В январе в Минздраве сообщили о планах использовать данные диспансеризации для выдачи медицинских справок водителям, чтобы им не пришлось проходить дополнительное обследование. В ведомстве объяснили, что такая мера нацелена на ускорение получения россиянами госуслуг.