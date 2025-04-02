Москва, 2 апреля, 2025, 13:15 — ИА Регнум. Вопрос включения акции «Бессмертный полк» в программу празднований 9 Мая еще не решен, информация будет сформулирована и доведена до граждан позже. Об этом 2 апреля сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«Это всё будет сформулировано и своевременно доведено до граждан, до возможных организаторов, инициаторов и так далее. Разумеется, в ходе празднований будут приниматься особые меры по обеспечению безопасности», — заявил Песков во время брифинга.

Пресс-секретарь также добавил, что ничто не должно омрачить всемирную важность празднования юбилейного Дня Победы, поэтому все необходимые подготовительные работы будут выполнены своевременно.

Как передавало ИА Регнум, центральный штаб «Бессмертного полка России» решил не проводить традиционное шествие в 2024 году в очном формате в связи с угрозами общественной безопасности. Почтить память героев каждый мог другими способами, и не только 9 мая, а уже начиная с 1 мая — в период перед празднованием Дня Победы.

В конце декабря 2024 года Путин в ходе неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге лично пригласил лидеров стран — участниц содружества на торжества по случаю 80-летия Победы СССР над нацистской Германией, которые пройдут 9 мая 2025 года в Москве.

21 января Путин также пригласил на парад Победы на Красной площади председателя КНР Си Цзиньпина. Китайская сторона в свою очередь пригласила российского лидера в Китай 3 сентября на мероприятия, посвященные 80-летию Победы над Японией и завершению Второй мировой войны.

9 мая в Москву приедет президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Премьер-министр Индии Нарендра Моди также планирует посетить парад на Красной площади.