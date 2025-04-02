Киев, 2 апреля, 2025, 13:01 — ИА Регнум. Украинский Национальный банк (НБУ) намерен отказаться от использования копеек в пользу шагов в рамках кампании по так называемой «дерусификации». Об этом сообщил глава регулятора Андрей Пышный.

Frank Hammerschmidt/Global Look Press

«После принятия соответствующего решения Верховной радой, а мы очень на это надеемся, Национальный банк перестанет чеканить копейки и начнет чеканить мелкую удельную украинскую монету — шаги», — рассказал Пышный в эфире украинского радио.

Он указал, что монеты в 10 копеек уже не чеканятся, монеты же номиналом 50 копеек планируется выпускать еще какое-то время. Как ожидается, следующий тираж будет отчеканен в шагах.

Уточняется, что на данный момент в обращении находятся 14 млрд разменных монет номиналом десять и 50 копеек.

Нацбанк Украины в сентябре 2024 года уже предлагал исключить название «копейка» для разменной монеты в рамках «восстановления исторической справедливости» и «содействия дерусификации», соответствующее сообщение было опубликовано на сайте НБУ.

Ранее, в ноябре прошлого года, село Первомайское Одесской области переименовали в честь Главного управления разведки Украины под руководством Кирилла Буданова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов). Так, населенный пункт получил название Гуровское.

2015 году на Украине был принят закон о так называемой декоммунизации, фактически дерусификации, который ознаменовал усиление борьбы с советскими и российскими памятниками. После этого в стране началась кампания по демонтажу памятников и переименованию топографических объектов, связанных с историей СССР.