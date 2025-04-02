Москва, 2 апреля, 2025, 13:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству страны обеспечить лишившимся жилья в результате военных действий жителям Курской области ежемесячную выплату в размере 65 тыс. рублей и ждет доклад по этому вопросу до 10 апреля.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Правительству Российской Федерации обеспечить осуществление за счет средств федерального бюджета ежемесячной денежной выплаты в размере 65 тыс. рублей гражданам, лишившимся жилых помещений и другого имущества в результате действий украинских вооруженных формирований на территории Курской области, на период до полного освобождения указанной территории», — говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам совещания с членами правительства.

Уточняется, что доклад по этому вопросу должен быть представлен до 10 апреля и затем ежеквартально.

Как сообщало ИА Регнум, 2 марта врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что потерявшие имущество в результате вторжения жители курского приграничья начали получать ежемесячные выплаты в 65 тыс. рублей. Он уточнил, что по решению президента РФ эту выплату будут получать более 112,6 тыс. человек, которые временно оставили свои дома.

Путин 19 марта поручил Генпрокуратуре РФ строго следить за тем, чтобы пострадавших от атак украинских формирований россиян оперативно обеспечивали временным и постоянным жильем. Глава государства напомнил, что решение о поддержке лишившихся имущества граждан было принято и на федеральном, и на региональном уровнях.