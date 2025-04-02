Москва, 2 апреля, 2025, 12:45 — ИА Регнум. Закрытие нефтеналивного причала «Транснефти» в Новороссийске связано с ущербом от ударов украинских дронов по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом 2 апреля на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Алексей Бабушкин/РИА Новости

Ранее Ространснадзор по итогам проверки приостановил на 90 дней работу одного из нефтеналивных причалов Новороссийского морского торгового порта, входящего в группу «Транснефть». Для возобновления работы устранить нарушения необходимо в срок до 30 июня 2025 года.

«Не нужно об этом забывать, что там был нанесен гигантский ущерб, очень сложный ущерб в технологическом плане. И это не может, естественно, не иметь последствий для работоспособности всей системы, к сожалению», — подчеркнул представитель Кремля.

Как передавало ИА Регнум, 17 февраля дроны со взрывчаткой и металлическими поражающими элементами нанесли удары по насосно-перекачивающей станции «Кропоткинская». В результате произошло снижение прокачки нефти. 19 марта ВСУ ударили тремя беспилотниками по нефтебазе возле станицы Кавказской Краснодарского края, которая также является частью КТК. Из-за сильного пожара станцию пришлось вывести из эксплуатации.

Еще одна атака произошла через несколько часов после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого российский лидер поддержал идею главы Белого дома о приостановке на 30 дней ударов между РФ и Украиной по энергообъектам и сразу отдал соответствующий приказ. Российские ПВО сразу сбили уже запущенные в сторону Украины семь БПЛА. Киев на ответный шаг не пошел.

Первый замминистра иностранных дел Казахстана Акан Рахметуллин сообщил, что Астана довела до Киева озабоченность первой атакой украинских дронов на КТК, произошедшей в феврале. По поводу второй атаки на КТК, произошедшей в марте, в настоящее время ведётся расследование, добавил он.