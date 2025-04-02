Москва, 2 апреля, 2025, 12:43 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал указ президента РФ Владимира Путина, в котором зарплаты губернаторов приравниваются к зарплатам федеральных вице-премьеров.

Shatokhina Natalia/Global Look Press

В ходе брифинга представителю Кремля задали вопрос, с чем связано такое решение.

«Губернатор — высшее должностное лицо в регионе, которое назначает президент, вот с этим связано», — ответил Песков.

Как передавало ИА Регнум, 1 апреля Путин подписал указ, согласно которому зарплаты глав субъектов Федерации устанавливаются на уровне зарплат вице-премьеров.

Выплата денежного вознаграждения возложена на Управление делами президента и будет осуществляться за счет соответствующих бюджетных ассигнований. Указ вступит в силу 1 января 2026 года.