Москва, 2 апреля, 2025, 12:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин остается открытым к переговорам по мирному урегулированию ситуации на Украине. Об этом 2 апреля заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Президент Путин остается открытым к поискам украинского урегулирования политико-дипломатическими методами», — заявил Песков.

Лучшим доказательством того, что Москва открыта к мирному урегулированию ситуации на Украине, является соблюдением Россией моратория на удары по энергетическим объектам.

«Вместе с тем мы наблюдаем абсолютное нежелание киевского режима идти такой же дорогой. Киевский режим не соблюдает временный мораторий. Продолжает ежедневно наносить удары по нашей энергетической инфраструктуре», — отметил Песков.

Представитель Кремля добавил, что Москва будет и дальше вести диалог с Вашингтоном и терпеливо доводить до США информацию о реальном положении дел и о нежелании киевского режима что-либо делать для мира.

Песков также отметил, что со стороны Вашингтона пока не было реакции на информацию Москвы о нарушении Киевом договоренности о временной взаимном ненанесении ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонные переговоры, посвященные двусторонним отношениям и урегулированию украинского конфликта. Трамп предложил ввести временный мораторий на удары ВС России и ВСУ по энергетическим объектам. Путин согласился на это предложение и отдал российским военным соответствующий приказ. Выполняя его, российские силы обезвредили семь собственных дронов, которыми планировалось атаковать энергетический объект в Николаевской области.

Несмотря на то, что глава киевского режима Владимир Зеленский также согласился с хозяином Белого дома и заявил, что Украина якобы всегда поддерживала отказ от атак на энергообъекты, ВСУ в ту же ночь нарушили договоренность, нанеся удар по российскому — нефтебазе в Краснодарском крае. Атака спровоцировала на объекте сильный пожар.

Как заявил 1 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров, киевский режим практически ежедневно нарушает временным мораторий, договоренность о котором была достигнута Путиным и Трампом. Россия фиксирует каждое нарушение, допущенное Киевом. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов сообщил Путину, какие именно российские объекты энергетической инфраструктуры со дня договоренности нарушила Украина.