Москва, 2 апреля, 2025, 12:41 — ИА Регнум. Создание Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранцев по поручению президента России Владимира Путина позволит повысить результативность при решении миграционных вопросов. Об этом 2 апреля рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Илья Питалев/ТАСС

Указ о создании новой службы на базе главного управления по вопросам миграции МВД Путин подписал ранее в этот же день. Возглавил ее первый замглавы министерства Андрей Кикоть.

«Это позволяет гораздо более результативно решать связанные с миграционными процессами вопросы и увеличить динамику этой работы, и улучшить координацию между ведомствами», — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что основной задачей этого указа является упорядочение миграционных процессов и реализация мер, которые направлены на соблюдение иностранцами законов России, чтобы снизить уровень противоправной деятельности на территории страны.

Глава государства в рамках своего указа также поручил правительству представить предложения по предельной штатной численности органов внутренних дел и центрального аппарата МВД. Кроме того, ведомство в течение трех месяцев должно обеспечить предусмотренные указом мероприятия.

Ранее, 26 марта, председатель правительства РФ Михаил Мишустин рассказал, что порядка 640 тыс. нелегально находящихся на территории страны приезжих были включены в реестр иностранцев. Премьер-министр напомнил, что в России с февраля действует режим высылки нелегалов, которые должны узаконить свое пребывание или покинуть страну до 30 апреля.

Путин 5 марта потребовал от правоохранителей пресекать каналы нелегальной миграции и активно использовать инструменты миграционного контроля. Президент РФ также указал на то, что перед МВД стоят серьезные задачи в сфере миграции, приоритетом в которой является безопасность общества и граждан и сбережение российской культурной идентичности.