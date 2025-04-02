Москва, 2 апреля, 2025, 12:40 — ИА Регнум. Планы поездки президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию не связаны с его российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом 2 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Al Drago — Pool via CNP/Global Look Press

«Это чисто планы главы американского государства, это никак не связано с Путиным. У Путина пока таких планов нет», — сообщил официальный представитель Кремля в ходе брифинга.

Отмечается, что на данный момент у Кремля отсутствует понимание о дате и месте возможной встречи лидеров двух государств. Тем не менее контакты с американской стороной на различных уровнях и по различным каналам продолжаются, добавил Песков.

Как передавало ИА Регнум, 31 марта глава Белого дома заявил, что намерен в апреле или «немного позже» отправиться с официальным визитом в Саудовскую Аравию, Катар и ряд других стран Ближнего Востока. Уточняется, что посещение Саудовской Аравии станет первой официальной поездкой Трампа за рубеж после инаугурации.

18 марта состоялся диалог между Трампом и Путиным. В ходе телефонного звонка стороны обсудили ситуацию на Украине и пришли к соглашению о необходимости разрешения конфликта дипломатическими методами. Также российский лидер согласился с инициативой главы Белого дома о прекращении Москвой и Киевом взаимных ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Затем 30 марта телеканал NBC News сообщил о желании главы Трампа провести новый разговор с Путиным в период с 31 марта по 6 апреля. Отмечается, что в беседе с журналистами глава Белого дома был зол и пригрозил введением новых санкций на экспорт нефти из России, если Москва и Киев не урегулируют вооруженный конфликт. Однако он добавил, что сохраняет со своим коллегой хорошие отношения. На это в Кремле напомнили, что Путин по-прежнему открыт для разговора.