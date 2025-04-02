Москва, 2 апреля, 2025, 12:40 — ИА Регнум. Москва и Пекин согласовали сроки и место проведения российско-китайского саммита. Об этом 2 апреля сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Shatokhina Natalia/Global Look Press

«Сроки согласованы, место согласовано. Повестка дня сейчас в проработке, ведется максимально активная подготовка к этому саммиту. Это важнейшее внешнеполитическое мероприятие для нас», — отметил он.

При этом представитель Кремля не уточнил, когда и где пройдет саммит.

Песков добавил, что продолжение контактов на высшем уровне между Россией и Китаем является безусловным приоритетом, который не связан ни с какой конъюнктурой и не зависит ни от каких внешних факторов.

Как передавало ИА Регнум, 1 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД КНР Ван И сообщил, что проведение российско-китайского саммита планируется в мае. Он не уточнил, где пройдет мероприятие.

Президент РФ Владимир Путин 1 апреля на встрече с Ван И заявил, что Россия и Китай с успехом ведут совместную работу на многих международных площадках, таких как ООН, БРИКС и ШОС. Глава государства выразил удовлетворение тем, как развиваются российско-китайские отношения, в том числе при прямой поддержке министерств иностранных дел.

В свою очередь глава МИД КНР отметил, что сотрудничество Москвы и Пекина не нацелено против какой-либо из стран и не поддается помехам извне.

Также 1 апреля Путин заявил, что ждет председателя КНР Си Цзиньпина на параде Победы на Красной площади 9 мая. Российский лидер отметил, что визит китайского коллеги будет связан не только с участием в торжественных мероприятиях, для него готовится насыщенная программа.