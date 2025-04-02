Москва, 2 апреля, 2025, 12:42 — ИА Регнум. Ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию вряд ли состоится до майских праздников. Об этом 2 апреля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Дата не утверждена, по мере конкретизации мы будем вас информировать», — заявил он в ходе брифинга, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта Песков уточнил, что время оглашения послания не связано с внешней конъюнктурой или какими-то другими подобными вопросами.

В конце января пресс-секретарь главы государства рассказал, что ежегодное послание Путина готовится. Он подчеркнул, что для составления этого документа требуется большое количество времени.

В 2024 году глава государства огласил послание Федеральному собранию 29 февраля. В ходе него президент РФ объявил о запуске кадровой программы «Время героев» и рассказал о запуске пяти новых национальных проектов: «Семья», «Молодёжь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры» и «Экономика данных». Оглашение документа продолжалось 2 часа 6 минут.