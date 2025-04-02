Москва, 2 апреля, 2025, 12:37 — ИА Регнум. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последние сутки составили более 150 человек, также российские бойцы уничтожили два вражеских пункта управления беспилотниками. Об этом 2 апреля сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

«За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожены восемь автомобилей и два пункта управления БПЛА», — говорится в сводке военного ведомства.

Всего украинские формирования на курском направлении потеряли более 71 570 военных, 403 танка, 329 БМП, 293 БТР, 592 артиллерийских орудия, а также другую боевую технику.

Как передавало ИА Регнум, 28 марта российский войска освободили в Курской области село Гоголевка. Оно находится в 6 км западней Суджи и в 3,5 км от государственной границы. 15 марта ВС РФ выбили врага из населённых пунктов Рубанщина и Заолешенка.

Обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс 14 марта указал на то, что боевики ВСУ, бежавшие из Курской области, оставили российским бойцам лучшие образцы своего вооружения. Среди трофеев оказались американские танки M-1 Abrams, БМП Bradley и гаубицы M-777.