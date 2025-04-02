Вашингтон, 2 апреля, 2025, 13:29 — ИА Регнум. Идея политиков европейских стран об отправке своих войск на территорию Украины выглядит простой лишь на бумаге. Такое мнение высказал экс-помощник замглавы Пентагона Стивен Брайен в статье для издания Weapons Substack.

Victor Lisitsyn/Global Look Press

По его словам, войска европейских стран придется вводить в западную часть Украины, при этом у Европы не имеется достаточного количества сил для развертывания и вооружений. Также они будут вынуждены ждать ответного удара российских войск, которые могут нанести их по районам сосредоточения и складам снабжения в Польше и Румынии.

Брайен уточнил, что такая идея является заранее провальной без поддержки авиации и флота, однако и в этом вопросе всё совсем не просто.

«Самолеты будут уязвимы в любом месте вблизи Восточной Украины, учитывая эшелонированную противовоздушную оборону России. Точно так же у военно-морских сил мало вариантов за пределами Одессы, но порт находится в ближнем радиусе действия ракет. <…> И у Франции, и у Великобритании есть авианосцы, но рискнут ли они такими активами так близко к России — вызывает серьезные сомнения», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, 16 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры стран ЕС могут отправить свой военный контингент на Украину. По его словам, они хотят разместить такие «миротворческие» силы в нескольких ключевых городах: Киеве, Львове и Одессе.

За день до этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер отмечал, что страны Запада обсуждают детали отправки своих войск на Украину. При этом он уточнил, что считает важным получение европейскими «миротворцами» гарантий безопасности со стороны США, и добавил, что каждый день ведет переговоры с Вашингтоном по этому вопросу.

Газета The Washington Post 30 марта написала, что страны ЕС стали склоняться к отправке на Украину воздушных и морских сил, а не сухопутных войск. Отмечалось, что лидеры стран Европы хотят направить на Украину группу военных экспертов для оценки необходимого количества контингента для «обеспечения безопасности» и определения возможных мест дислокации сил ЕС.

Директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов 31 марта заявил, что для России неприемлемо предложение о размещении миротворцев на Украине от накачивающих Киев вооружениями стран. Дипломат напомнил, что именно высокомерное нежелание стран Запада прислушаться к позиции России, по сути, и привело к украинскому конфликту.