Москва, 2 апреля, 2025, 12:40 — ИА Регнум. США пока не отреагировали на то, что киевский режим нарушает мораторий на нанесение ударов по энергообъектам. Об этом 2 апреля заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

AP/ТАСС

«Да, российская сторона продолжает придерживаться этого моратория, нарушение Киевом этого моратория, а точнее, по сути, неприсоединение Киева к этому мораторию продолжается», — заявил Песков.

Москва доводит эту информацию до сведения Вашингтона, отметил представитель Кремля. Он предложил задать вопрос о том, как реагирует американская сторона, Министерству иностранных дел России.

«Но пока каких-то реакций на такое поведение киевского режима не было», — добавил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта в ходе телефонных переговоров президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждали вопросы двусторонних отношений, а также ситуацию на Украине. Американский лидер для приближения мирного урегулирования выступил с инициативой, согласно которой стороны конфликта на время приостанавливают удары по энергетическим объектам. Со своей стороны Путин поддержал это предложение и дал ВС РФ соответствующий приказ. Глава киевского режима Владимир Зеленский также согласился с хозяином Белого дома. При этом он заявил, что Украина якобы всегда поддерживала отказ от атак на энергообъекты.

После приказа Путина российские силы обезвредили семь собственных беспилотников, которыми планировалось атаковать энергообъект в Николаевской области. ВСУ, напротив, той же ночью атаковали тремя дронами нефтебазу на Кубани. Атака спровоцировала на объекте сильный пожар.

После этого украинская армия неоднократно нарушала мораторий на удары по энергообъектам. На заседании Совбеза России 1 апреля глава Минобороны Андрей Белоусов перечислил все объекты на территории РФ, по которым за время действия моратория ВСУ нанесли удары.