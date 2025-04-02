Ессентуки, Ставропольский край, 2 апреля, 2025, 12:39 — ИА Регнум. Южный окружной военный суд приговорил жителя Ессентуков Ставропольского края Руслана Белого к 20 годам лишения свободы за попытку совершить теракт на газораспределительной сети. Об этом 2 апреля сообщили в суде.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Следствие выяснило, что Белый в мае 2023 года установил связь с украинской группировкой «Легион «Свобода России» (признана террористической и запрещена в России) и вступил в нее. По заданию куратора он обследовал место планируемого теракта в Ессентуках, делая снимки и видео объекта. Эти данные вместе с координатами злоумышленник отправил террористическому формированию.

После этого Белый купил в магазинах комплектующие для изготовления взрывного устройства и принес их в квартиру, которую арендовал. Он не смог совершить теракт, так как его задержали силовики.

Против ставропольца возбудили уголовное дело. Его обвинили в государственной измене, покушении на теракт, попытке изготовить взрывчатку и в участии в террористической организации.

«Подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме со штрафом в размере 550 тыс. рублей», — говорится в сообщении суда.

Как передавало ИА Регнум, 28 марта сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Москве, задержав ранее судимого гражданина РФ. Он по заданию от украинских спецслужб изготовил бомбу массой 5 кг, чтобы взорвать ее в месте скопления людей. Злоумышленник признался в планах совершить преступление и рассказал, что ему обещали за это заплатить $10 тыс.

Также 28 марта сотрудники ФСБ задержали в Крыму сторонника украинской террористической неонацистской организации. Он по заданию главаря этой группировки собирался поджечь мечеть. Ему пообещали награду в размере $1 тыс.