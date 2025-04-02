Москва, 2 апреля, 2025, 13:20 — ИА Регнум. VK запускает медиапроект Наука Mail, который будет нацелен на популяризацию науки и привлечение интереса к научно-исследовательской деятельности российских ученых. Об этом 2 апреля рассказали в пресс-службе компании.

Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Пользователи платформы смогут знакомиться с передовыми исследованиями и разработками, о которых будут писать авторы экспертных колонок и спецпроектов. Для читателей будут освещать темы космоса, искусственного интеллекта, энергетики и биотехнологий.

Помимо этого, Наука Mail будет писать о научной деятельности ведущих вузов России.

Среди авторов платформы будут известные ученые и разработчики, сотрудники ведущих университетов и исследовательских центров страны, представители промышленного сектора.

Уже известны некоторые имена тех, кто будет писать о науке для платформы. Среди них доктор физико-математических наук, профессор Сколковского института науки и технологий, руководитель лаборатории промышленно-ориентированного поиска материалов Александр Квашнин, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник группы «Квантовая оптика» Российского квантового центра Дмитрий Чермошенцев и многие другие.

«Миссия нашего проекта — стать мостом между миром открытий, технологий и изобретений, а также научным сообществом с одной стороны, и широкой аудиторией — с другой. Мы хотим рассказывать нашим читателям о науке доступно и интересно», — рассказал главный редактор Наука Mail Никита Шульгин.

Он добавил, что Наука Mail хочет показать как можно большему количеству людей, что наука — это мир, в котором каждый может найти что-то свое.

Сразу после запуска проекта читатели смогут прочитать материалы по нескольким направлениям. Со временем разделы будут развиваться и дополняться.

В компании отметили, что, согласно опросу ВЦИОМ, информацией о современных научных достижениях российских ученых интересуются 85% россиян.

«Для современного человека наука — сфера знакомая и не менее важная, чем технологии, воспитание детей и даже здоровье. Поэтому решение создать научный отдел на главном отечественном агрегаторе новостей мне кажется очень правильным», — отметил доктор физико-математических наук, директор Высшей школы современной математики Московского физико-технического института, профессор Российской академии наук Андрей Соболевский.

Важность популяризировать науку и достижения российских ученых также подчеркнул кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник лаборатории физико-химических процессов в стенках термоядерных установок и кафедры физикиплазмы Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» Степан Крат.

«Достижения науки, воплотившись в реальных технологиях, в итоге становятся достоянием каждого, трансформируют нашу жизнь. По этой причине популяризация науки — это сближение будущего с настоящим, сокращающее расстояние между открытием и его воплощением», — сказал он.

В феврале VK вместе с МГУ имени М. В. Ломоносова и научпоп-блогерами запустили интерактивную карту научных достижений страны. На карте уже указаны 80 открытий, которые были сделаны в 40 населенных пунктах страны. Их число будет увеличиваться постоянно. Сейчас над пополнением контента работают более 100 авторов популярных сообществ «ВКонтакте» о науке, технологиях и образовании. Позже любой пользователь соцсети сможет добавить на карту открытие.