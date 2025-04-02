Москва, 2 апреля, 2025, 12:26 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам приглашен в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 2 апреля сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

AP/TASS Генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам

«Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама товарищ То Лам приглашен на празднование Дня Победы. Будем очень рады видеть вьетнамского руководителя на этих торжественных мероприятиях», — отметил он, открывая переговоры с вице-премьером, главой МИД Вьетнама Буй Тхань Шоном.

В свою очередь Буй Тхань Шон отметил, что То Лам по приглашению президента России Владимира Путина готовится к официальному визиту в Москву 9 Мая.

По словам вице-премьера, целью его нынешнего визита и переговоров с Лавровым также является обсуждение двустороннего сотрудничества по разным направлениям.

Как передавало ИА Регнум, 1 апреля Путин заявил, что ждет председателя КНР Си Цзиньпина на параде Победы на Красной площади 9 мая. Российский лидер отметил, что визит китайского коллеги будет связан не только с участием в торжественных мероприятиях, для него готовится насыщенная программа.

Кроме того, 9 мая в Москву приедет президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Премьер-министр Индии Нарендра Моди тоже планирует посетить парад на Красной площади.

В конце декабря 2024 года Путин в ходе неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге лично пригласил лидеров стран — участниц содружества на торжества по случаю 80-летия Победы.