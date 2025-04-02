Москва, 2 апреля, 2025, 12:17 — ИА Регнум. Российские военные сорвали попытку побега украинских морпехов из населенного пункта Басовка Сумской области, нанеся им огневое поражение. Об этом 2 апреля сообщили в российских силовых структурах.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Из Басовки попыталось сбежать несколько групп украинских морпехов из 36-й отдельной бригады морской пехоты, по которым было нанесено комплексное огневое поражение. Противник с потерями продолжает отступать из населенного пункта», — приводит ТАСС слова источника.

Отмечается, что на сумском направлении российские военные продолжают выбивать ВСУ из Гуево Курской области, перемалывая личный состав противника в районе Басовки и Веселовки Сумской области.

Источник уточнил, что в районе Веселовки украинские военные предприняли три безуспешные контратаки с применением БМП. Российские бойцы при поддержке танка уничтожили штурмовые группы противника и бронетехнику.

Как передавало ИА Регнум, 29 марта российские военные освободили населенный пункт Веселовка в Сумской области. Бойцы ВС РФ поразили формирования механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, бригады президента и бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня Курской области.

1 апреля Вооруженные силы РФ отразили две контратаки украинских формирований в приграничных районах Курской области. За сутки ВСУ потеряли на этом направлении более 180 военных.