Париж, 2 апреля, 2025, 12:15 — ИА Регнум. Лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, комментируя реакцию Москвы на ее приговор, отметила, что Европа всегда пыталась учить Россию демократии, и сейчас РФ вернула ей этот урок. Такое мнение она высказала 2 апреля в беседе с газетой Le Parisien.

IMAGO/Alexis Sciard/Global Look Press

«Поставьте себя на место Кремля, которому преподают уроки демократии утром, днем и вечером. Теперь они сказали: «Мы вернем им этот урок бумерангом». Для Кремля это, очевидно, способ поставить [президента Франции Эммануэля] Макрона в затруднительное положение», — подчеркнула она.

При этом она добавила, что президентские выборы 2027 года при условии, что она сможет в них участвовать, станут для нее последними, если она не выиграет в них.

Ле Пен также заявила, что будет обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и Конституционный совет Франции для защиты своих прав.

«Я обращусь в Европейский суд по правам человека и Конституционный совет Франции. Я воспользуюсь всеми возможными средствами правовой защиты. Я не отступлю», — заявила политик в интервью.

Она выразила надежду на то, что все эти инициативы, которые запускает ее команда, дадут Франции возможность провести президентские выборы в нормальных условиях.

Суд в Париже приговорил Ле Пен к лишению свободы на четыре года, два из которых условно, и немедленному поражению в избирательных правах на пять лет. Ее признали виновной в растрате средств Европарламента путем фиктивного найма ассистентов депутатов. Кроме Ле Пен, еще восемь депутатов от партии признаны виновными в растрате, а 12 — в сокрытии информации. Суд оценил ущерб для Европарламента в 2,9 млн евро.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с обвинительным приговором Ле Пен, заявил, что в Европе не гнушаются выходом за рамки демократии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала приговор французскому политику следствием агонии либеральной демократии.

Ле Пен трижды баллотировалась на выборах президента Франции. В 2012 году она проиграла в первом туре Франсуа Олланду и Николя Саркози. В 2017-м и 2022-м выходила во второй тур, но оба раза уступила действующему главе государства Макрону. При этом разница в голосах оба раза была сравнительно небольшой.