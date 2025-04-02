Москва, 2 апреля, 2025, 12:11 — ИА Регнум. За прошедшие сутки украинские формирования два раза намеренно нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры в России. Об этом 2 апреля сообщило Министерство обороны РФ.

УФСБ по ДНР/ТАСС

Отмечается, что в ночь на 2 апреля украинский дрон ударил по подстанции в курском селе Клюква, после чего свыше 1,2 тыс. бытовых потребителей в Курском районе остались без света.

Позднее украинские войска намеренно обстреляли энергообъект филиала ПАО «Россети Центр», из-за чего произошел обрыв провода на опорах высоковольтной линии электропередачи, и света лишились более 300 бытовых потребителей Курского района.

«На фоне заявлений различных представителей киевского режима, начиная с [главы киевского режима Владимира] Зеленского, о соблюдении ограничений на удары по энергообъектам России ВСУ планомерно наносят удары с применением БПЛА и артиллерийских систем по российской энергетической инфраструктуре», — проинформировали в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 18 марта президент России Владимир Путин во время телефонной беседы поддержал предложение своего коллеги из США Дональда Трампа о приостановке на 30 дней ударов по энергообъектам. Глава государства также немедленно отдал соответствующий приказ российским военным.

Зеленский на словах согласился с предложением Трампа, заявив, что Украина якобы всегда выступала за отказы от атак на энергообъекты. При этом фактически украинские войска уже в ночь на 19 марта нанесли удар тремя дронами по нефтебазе у станицы Кавказской на Кубани.

После этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили удары по российским энергообъектам. Так, 31 марта украинский дрон сбросил боеприпасы на электроподстанцию в Новогорьевке в Запорожской области, из-за чего потребители двух населенных пунктов в Токмаковском районе лишились электроэнергии. Позднее ВСУ ударили беспилотником по комплектной трансформаторной подстанции в селе Смородино в Белгородской области, в результате чего произошло отключение высоковольтной линии электропередачи.

Министр иностранных дел РФ Сергей Ларов заявил, что Россия направила помощнику президента США по нацбезопасности Майку Уолтцу список энергетических объектов, по которым ВСУ нанесли удар во время 30-дневного моратория. Глава МИД РФ добавил, что также такой список получил американский госсекретарь Марко Рубио.