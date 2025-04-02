Москва, 2 апреля, 2025, 12:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пригласил избранного президента Абхазии Бадру Гунбу принять участие в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая.

Илья Питалев/РИА Новости Президент Абхазии Бадр Гунба

«Приглашаю вас принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Великой Победы в Москве 9 мая 2025 года. Буду искренне рад видеть вас в российской столице в этот знаменательный день», — указано в телеграмме на сайте Кремля.

Он напомнил, что народы двух государств связывает общая история, в контексте которой День Победы имеет особое значение. Совместно отмечая данную дату, граждане чтят героическое поколение победителей, подчеркнул Путин.

Российский лидер поздравил Гунбу с вступлением в должность президента республики, отметив, что отношения между двумя странами развиваются в духе дружбы и союзничества.

Как сообщало ИА Регнум, Гунба одержал победу во втором туре президентских выборов, который состоялся в Абхазии 1 марта. Объявляя о своей победе на встрече с избирательным штабом, он подчеркнул, что граждане оказали ему доверие. Результаты голосования должны стать победой всего народа республики ради её будущего, добавил политик. По данным ЦИК республики, Гунба набрал 56,85% голосов, а его конкурент Адгур Ардзинба — 43,15%. Явка во втором туре выросла, превысив 70%.

1 апреля Путин заявил, что ждет председателя КНР Си Цзиньпина на параде Победы на Красной площади 9 мая. Путин выразил надежду, что визит председателя КНР будет связан не только с участием в торжественных мероприятиях, ведь для него готовится хорошая, насыщенная программа.

Кроме того, 9 мая в Москву приедет президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Премьер-министр Индии Нарендра Моди тоже планирует посетить парад на Красной площади. Ожидается и ряд других высокопоставленных политиков.