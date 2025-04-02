Москва, 2 апреля, 2025, 12:04 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поздравил Бадру Гунбу с вступлением в должность президента Абхазии. Об этом сообщается в телеграмме, опубликованной 2 апреля на сайте Кремля.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Примите сердечные поздравления по случаю вашего вступления в должность президента Республики Абхазия. Отношения между нашими странами развиваются в духе дружбы и союзничества. Рассчитываю, что ваша деятельность во главе государства будет способствовать их дальнейшему упрочению», — говорится в послании президента РФ.

Отмечается, что российский лидер назвал народы России и Абхазии братскими, связанными общей историей. В этой связи Путин пригласил своего абхазского коллегу принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Великой Победы в Москве 9 мая.

«Буду искренне рад видеть Вас в российской столице в этот знаменательный день», — добавил глава российского государства.

Как передавало ИА Регнум, 1 марта Гунба одержал победу на президентских выборах в Абхазии и поблагодарил граждан за оказанное доверие. По данным ЦИК республики, он набрал 56,85% голосов, а его конкурент Адгур Ардзинба — 43,15%. Явка во втором туре выросла, превысив 70%.

5 марта президент России лично поздравил нового абхазского лидера с победой в ходе встречи в Кремле. Путин отметил, что Гунба достиг хорошего результата, а бурная и эмоциональная избирательная кампания позволила народу Абхазии сделать свой выбор.

Гунба также отмечал, что Москва является главным стратегическим союзником Сухуми, и республика может развиваться благодаря российской поддержке. Он добавил, что Россия всегда была последовательна в поддержке Абхазии, и ее народ это чувствовал.