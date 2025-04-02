Истра, Московская область, 2 апреля, 2025, 12:03 — ИА Регнум. Девять детей получили травмы в результате взрыва петарды в одной из школ в городе Истра в Московской области 2 апреля.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Петарду взорвали в классе. В результате 11-летнюю Веронику Д. увезли в больницу с отравлением токсичными газами. Двоих пострадавших осмотрел школьный врач, шестерых детей — врачи скорой помощи, сообщил Telegram-канал «112».

Взорвавшаяся петарда сдетонировала не сразу. Возможно, дети подошли к ней, полагая, что взрыва не будет. Как отметил канал, такие петарды свободно продаются на маркетплейсах.

Как сообщало ИА Регнум, другой случай использования петарды, в результате которого ребенок получил травму, произошел в подмосковном городе Волоколамске 2 января.

Подросток приобрел петарду в продовольственном магазине, поджог ее и бросил на землю. Взрыва не произошло, и подросток, подняв пиротехнику, попытался снова поджечь ее зажигалкой. Прогремел взрыв, юноша получил термические ожоги лица, кроме того, ему оторвало кисть. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).