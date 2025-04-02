Варшава, 2 апреля, 2025, 13:05 — ИА Регнум. Бывший польский премьер-министр Лешек Миллер назвал наглыми заявления украинского посла в Варшаве Василия Боднара об участии Польши в восстановлении Украины.

Министерство иностранных дел Украины Василий Боднар

Ранее Боднар заявил, что Польшу могут исключить из этого процесса, если она не направит свои войска в страну.

«Высказывания господина посла являются наглостью», — отметил Миллер в эфире телеканала Polsat.

Он подчеркнул, что будь это слова рядового политика, их можно было бы игнорировать. По словам экс-премьера, Польше пока что не везет с украинскими послами. Нынешний дипломат ведет себя нагло, игнорируя факт того, что именно Варшава предоставила киевскому режиму колоссальную помощь, добавил политик.

Как сообщало ИА Регнум, в начале марта президент Польши Анджей Дуда предложил отправить на Украину от стран Европы после окончания боевых действий полицейских и сапёров вместо миротворцев. По мнению президента Польши, таким образом Европа смогла бы помочь Киеву в ликвидации последствий боевых действий.

Отношения между Украиной и Польшей накалились давно. 15 января глава киевского режима Владимир Зеленский посоветовал кандидату в президенты Польши Каролю Навроцкому, заявившему, что не видит Украину членом НАТО и Евросоюза, «тренироваться, чтобы защищать страну с оружием в руках». В ответ на это бывший премьер-министр Польши и депутат партии «Право и справедливость» Матеуш Моравецкий призвал Зеленского заниматься делами Украины, отметив, что президента поляки выберут сами.

Дуда тогда посоветовал украинскому политику быть осторожнее в своих высказываниях. Также следует вести спокойно переговоры об эксгумации жертв Волынской резни, подчеркнул глава государства.