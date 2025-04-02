Благовещенск, 2 апреля, 2025, 13:50 — ИА Регнум. Водитель ГАЗ проехался по лестнице и тротуарам в центре Благовещенска, ему грозит до двух лет лишения свободы. Об этом 2 апреля заявила пресс-служба Управления МВД РФ по Амурской области.

Кадр из видео

Отмечается, что инцидент с участием 24-летнего местного жителя произошел ночью 22 марта в районе улиц Зейской и Островского.

«Автомобиль помещен на охраняемую стоянку. Ранее указанное транспортное средство уже задерживалось сотрудниками ДПС ГАИ… В течение года амурчанин 98 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3957135" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Мужчина проехал по пешеходной лестнице и тротуарам в центре Благовещенска

Возбуждено уголовное дело по статье о действиях, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств. Кроме того, следствие возбудило еще одно дело по факту неоднократных нарушений ПДД из хулиганских побуждений ночью 18 июля 2023 года. Тогда он на другом авто превышал скорость, проезжал перекрестки на красный свет, выезжал на полосу встречного движения и совершал иные правонарушения.

Как передавало ИА Регнум, 31 марта водитель на пешеходном переходе в Архангельске сбил мать с 10-месячным ребенком в коляске. В результате столкновения женщина упала на асфальт, а коляска с ребенком отскочила и перевернулась. В региональном УМВД сообщили об административном расследовании по факту причинения вреда здоровью.

22 марта в распоряжение ИА Регнум попала запись с камер видеонаблюдения, на которой КамАЗ наехал на мальчика, переходившего дорогу по пешеходному переходу в Москве. От полученных повреждений 11-летний ребенок скончался на месте происшествия.