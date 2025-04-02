Москва, 2 апреля, 2025, 12:00 — ИА Регнум. Центральный банк (ЦБ) РФ запустит тестирование платежей по QR-коду с другими странами, уже достигнуты договоренности с тремя из них. Об этом 2 апреля заявила директор департамента национальной платежной системы регулятора Алла Бакина.

Aloisio Mauricio/Global Look Press

Отмечается, что работа по внедрению оплаты по QR-технологии продолжается, в частности, для предоставления возможности осуществления трансграничных операций, чтобы россияне могли оплачивать товары и услуги в зарубежных поездках.

«У нас уже идут пилоты по интеграции наших QR-систем на базе Системы быстрых платежей с рядом зарубежных QR-систем. Четыре страны буквально в ближайшее время запускаются, с тремя уже достигнуты договоренности», — рассказала она в ходе выступления в Госдуме.

Как передавало ИА Регнум, в начале марта «Сбер» начал тестирование оплаты покупок в Турции через свое мобильное приложение с использованием QR-кодов. Ранее банк также внедрил подобный способ оплаты в Белоруссии и Таджикистане. Уточняется, что в 2025 году планируется расширить географию использования этой технологии и в других странах, поддерживающих оплату по QR-коду.