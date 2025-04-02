Киев, 2 апреля, 2025, 12:02 — ИА Регнум. В соглашении между Киевом и Вашингтоном об украинских ресурсах нет вопроса о вступлении Украины в НАТО. Об этом 2 апреля рассказал глава киевского режима Владимир Зеленский.

Global Look Press

«Что касается этого соглашения и вопроса НАТО — вопроса НАТО в этом соглашении нет и не было», — заявил он на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

По словам Зеленского, сейчас над этим документом работают украинские и американские юристы.

Как сообщало ИА Регнум, 1 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО в обмен на доступ к её природным ресурсам никогда не поднимался во время переговоров о сделке по редкоземельным металлам. Глава Белого дома добавил, что украинский конфликт мог начаться именно из-за желания Киева войти в альянс.

Американская газета The Wall Street Journal 29 марта написала, что киевский режим, скорее всего, не примет новые условия соглашения с США по украинским ресурсам. Уточнялось, что это может обернуться новым витком напряженности между Вашингтоном и Киевом.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 28 марта заявила, что Зеленского повесят на Майдане, если он одобрит сделку по полезным ископаемым с США. Политик добавил, что при отказе главы киевского режима от заключения ресурсной сделки, США уничтожат бандеровский режим на Украине.