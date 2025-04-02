Париж, 2 апреля, 2025, 11:43 — ИА Регнум. Лидер фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен направит обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и Конституционный совет Франции в связи с приговором к лишению свободы и невозможности участвовать в следующих президентских выборах.

IMAGO/Vincent Isore/Global Look Press Марин Ле Пен

«Я обращусь в Европейский суд по правам человека и Конституционный совет Франции. Я воспользуюсь всеми возможными средствами правовой защиты», — заявила политик 1 апреля в интервью газете Le Parisien.

Парламентарий подчеркнула, что не намерена отступать и сдаваться.

Как сообщало ИА Регнум, суд в Париже приговорил Ле Пен к лишению свободы на четыре года, два из которых условно, и немедленному поражению в избирательных правах на пять лет. Её признали виновной в растрате средств Европарламента путем фиктивного найма ассистентов депутатов. Кроме Ле Пен виновными в растрате признаны еще восемь депутатов от партии, а 12 — в сокрытии информации. Суд оценил ущерб для Европарламента в 2,9 млн евро.

Политик назвала приговор политическим, чтобы не дать ей баллотироваться на президентских выборах 2027 года. Она добавила, что ей не дали права на защиту. При этом политик заявила, что подаст апелляцию как можно скорее.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с обвинительным приговором Ле Пен, заявил, что в Европе не гнушаются выходом за рамки демократии.

По данным исследования Journal du Dimanche, в первом туре выборов за Ле Пен были готовы проголосовать 37% респондентов, она лидирует среди всех других потенциальных кандидатов.