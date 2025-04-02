Москва, 2 апреля, 2025, 11:43 — ИА Регнум. Для пользователей сервиса «Мосбилет» стала доступна персональная подборка событий по интересам. В нее входят спектакли, концерты, выставки, лекции, экскурсии, киносеансы, спортивные или детские мероприятия, а также бесплатные события.

Мария Девахина/РИА Новости

Для получения персональных рекомендаций мероприятий пользователю нужно нажать кнопку «Настроить подборку рекомендаций» и выбрать интересующие категории. Индивидуальный список отображается на главной странице сервиса «Мосбилет» в разделе «Специально для вас».

Министр правительства Москвы и руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин отметил, что в столичных музеях, театрах, концертных залах и библиотеках каждую неделю проходят сотни событий. По его словам, сервис «Мосбилет» не только позволяет приобрести билеты, но и помогает жителям и гостям города ориентироваться в мероприятиях. Достаточно указать свои предпочтения, и система предложит актуальные варианты.

В пресс-службе департамента информационных технологий подчеркнули, что пользователи могут самостоятельно настраивать рекомендации, выбирая интересующие их жанры и категории событий. Например, можно указать, что в приоритете выставки, спортивные соревнования или мероприятия для детей, а среди жанров предпочитаются мюзиклы и комедии. На основе этих данных алгоритмы предложат наиболее подходящие события. Подборка доступна без ограничений.

Также предусмотрена возможность более детальной настройки. Например, при выборе категории «Выставки» можно уточнить тематику — живопись, фотография или современное искусство, а в разделе «Спорт» — интересующие виды состязаний. В подборке детских мероприятий система учитывает возраст ребёнка.

Сервис анализирует указанные предпочтения и формирует персональные рекомендации.

«Мосбилет» — официальный сервис продажи билетов на портале mos.ru. Здесь можно приобрести билеты в театры, музеи, концертные залы и другие учреждения, подведомственные столичному Департаменту культуры, без дополнительных комиссий. На платформе публикуются анонсы наиболее ожидаемых событий, премьер, фестивалей, выставок и спектаклей ближайших выходных.