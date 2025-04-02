Москва, 2 апреля, 2025, 11:42 — ИА Регнум. Россия и Украина обменяются посылками для военнопленных в апреле. Об этом 2 апреля заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Третий раз мы будем проводить акцию направления посылок с письмами из дома, детскими рисунками, вещами, тем необходимым набором, который может быть полезен в тех условиях, в которых находятся ребята. Посылки собраны, и в этом месяце начинается вручение… 1500 с каждой стороны», — рассказала она в беседе с журналистами.

Отмечается, что в акции взаимного обмена посылками принимает участие и оказывает различную помощь Международный комитет Красного Креста.

Как передавало ИА Регнум, 19 марта Москва и Киев провели обмен военнопленными, в ходе которого стороны передали друг другу по 175 человек. Всех российских бойцов по возвращении на Родину направили в медицинские учреждения Минобороны для реабилитации и лечения. Кроме того, РФ в качестве жеста доброй воли передала 22 тяжелораненых украинских бойца, которые нуждаются в срочной медицинской помощи. 5 февраля прошел состоялся еще один обмен пленными по схеме 150 на 150, бойцы ВС РФ возвращались в Россию через Белоруссию.

21 марта посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что количество украинских пленных серьезно превышает число российских. Отмечалось, что украинцы часто издеваются над военнопленными, а многие российские бойцы рассказывали о секретных украинских тюрьмах, пыточных и тайных захоронениях.