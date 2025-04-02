Луганск, 2 апреля, 2025, 11:47 — ИА Регнум. Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль священника в селе Новоникольском Сватовского муниципального округа. Об этом 2 апреля сообщили в Telegram-канале правительства Луганской Народной Республики (ЛНР), ссылаясь на слова главы минздрава региона Наталии Пащенко.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Протоирей Максим Коханов получил осколочные ранения головы и ног, возвращаясь с богослужения. Мужчина самостоятельно добрался до местного фельдшерского пункта», — уточнила Пащенко.

Он также был контужен, добавили в ведомстве.

Уточняется, что пострадавшего удалось госпитализировать в Сватовскую больницу только ночью, когда снизилась активность украинских беспилотников. Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

25 марта в результате обстрела ВСУ в Кременском районе ЛНР погибли шесть человек, в том числе три сотрудника федеральных СМИ: корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор и водитель телеканала «Звезда» Андрей Панов и Александр Сиркели.

21 марта ВСУ атаковали Лисичанск, пострадали пять сотрудников городской коммунальной службы. Предварительно, киевский режим нанес удар кассетными боеприпасами. В этот же день машина заместителя министра ЖКХ Астраханской области Рамина Агаева попала под обстрел беспилотников украинских военных в ЛНР. Чиновник не пострадал, а его водитель получил ранения и был доставлен в реанимацию.