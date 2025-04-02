Ванино, Хабаровский край, 2 апреля, 2025, 11:53 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Хабаровском крае, эпицентр зафиксирован на глубине 10 км. Об этом 2 апреля сообщается Telegram-канал «112».

Анастасия Павлова ИА REGNUM

По словам источника канала, эпицентр находится в окрестностях поселка Ванино. Толчки также ощущались в Сахалинской области.

Отмечается, что информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Как передавало ИА Регнум, 28 марта в Мьянме произошло землетрясение. Магнитуда составила 7,7 — 7,9, по разным оценкам. Очаг залегал вблизи Мандалая. Пострадали несколько городов. В результате стихийного бедствия в Мьянме погибли 2886 человек, 4639 человек пострадали, еще 373 числятся пропавшими без вести.

Специалисты МЧС работают в Мьянме с 29 марта.